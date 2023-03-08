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Владимир Путин заявил, что Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности

Владимир Путин заявил, что Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности. Об этом президент России сообщил в среду, 8 марта, на церемонии вручения госнаград выдающимся женщинам страны.

«Во времена вызовов и испытаний всегда очень ярко проявляются лучшие качества человека. Они определяются характером нашего народа. Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства. Такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал Путин