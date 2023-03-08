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В Рязанской области с 17 мая появится комитет по информации и массовым коммуникациям

В Рязанской области с 17 мая появится комитет по информации и массовым коммуникациям. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали 7 марта.

К полномочиям ведомства отнесут «реализацию госполитики региона в СМИ, издательской, полиграфической деятельности, социальной рекламе, сети «Интернет».

Комитет займется мониторингом СМИ, организацией взаимодействия губернатора и других чиновников с журналистами.

Помимо прочего, в компетенции ведомства входит осуществление мобилизационной подготовки и мобилизации, а также выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите населения, предупреждению и ликвидации ЧС в подведомственных организациях.

Контролировать работу станет первый зампред правительства Анна Рослякова. Отметим, что документ пока не вступил в законную силу.