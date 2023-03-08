В Петербурге школьница сообщила, что над ней надругался пожилой мужчина

В Петербурге школьница сообщила, что над ней надругался пожилой мужчина. Об этом 7 марта сообщил 78.ru.

Инцидент произошел во дворе дома, когда 16-летняя девочка шла домой со школы. Он не сразу рассказала о произошедшем дома, но когда отчим узнал — позвонил в полицию.

Силовики заподозрили 64-летнего мужчину, которого уже подозревают в изнасиловании двух детей 2008 и 2007 годов рождения.

Пенсионера задержали и отправили в СИЗО.