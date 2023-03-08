В Екатеринбурге несколько человек отравились суши

В Екатеринбурге несколько человек отравились суши. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.

По данным ведомства, четыре человека заразились сальмонеллезом. Все они посетили суши-маркет «Фишка 96». В больнице находится три человека, среди которых один ребенок.

В павильоне заведения нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а в продукции — кишечную палочку.

Проводится расследование. На суши-маркет наложили запрет на работу, материалы переданы в суд.