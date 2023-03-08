Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Калужской области

Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Калужской области. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на местную прокуратуру.

ДТП произошло 8 марта на 86-м километре дороги Киров — Людиново в Людиновском районе. Мужчина на «двенадцатой» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Renault Kaptur. Трехлетний сын водителя, который ехал без детского кресла и ремня безопасности в ВАЗе, погиб.

Его отец госпитализирован. За его жизнь борются врачи.