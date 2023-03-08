Столтенберг заявил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России

Йенс Столтенберг заявил, что Артемовск (Бахмут) в ближайшие дни может перейти под контроль России. Об этом генсек НАТО заявил 8 марта перед началом встречи в Стокгольме с министрами обороны государств Евросоюза, На ней планируют обсудить помощь Украине.

Столтенберг подчеркнул, что в последние месяцы вокруг и внутри Артемовска идут серьезные боевые действия. По его словам, не стоит исключать, что город «падет в ближайшие дни». «Важно отметить, что это не обязательно означает поворотный момент в боевых действиях», — отметил он. Столтенберг подчеркнул, что не стоит недооценивать армию России.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении восточной части Артемовска.