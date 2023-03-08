Скандально известного врача Татьяну Легостаеву допустили до проведения операций в перинатальном центре

Восстановленного в Рязанском перинатальном центре врача Татьяну Легостаеву допустили до проведения операций. Об этом в среду, 8 марта, РЗН. инфо сообщили медучреждении.

Как рассказали в центре, операции у них проводят специалисты соответствующей квалификации, имеющие огромную практику и опыт. Легостаева восстановлена в должности по закону, ее вина не доказана, обвинения сняты, в связи с чем, как заведующая отделением патологии беременных, она имеет право заниматься лечебной деятельностью, в том числе оперировать. В перинатальном центре добавили, что работу Легостаевой контролируют главный главный врач и его заместители.

Напомним, Легостаеву уволили после смерти младенца в медучреждении. 21 сентября ее решили восстановить в должности.