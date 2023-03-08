Рязанцы записали видеопоздравление с 8 марта из зоны СВО

Рязанцы записали видеопоздравление с 8 марта из зоны СВО. Ролик у себя на странице «Вконтакте» опубликовала мэр города Елена Сорокина.

«Наши рязанцы — бойцы, участвующие в специальной военной операции, поздравили с 8 марта! Для меня сегодня это поздравление — самое трогательное и ценное… передавайте наши сердечные приветствия всем землякам, всем боевым товарищам! Наши мужчины — настоящие Герои! Мы с вами, мы — рядом! Ждем с Победой», — написала Сорокина.

Отметим, что автор ролика — председатель регионального таджикского центра «Самани» Хасан Шамсиев.