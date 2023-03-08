Рязанцы пожаловались на «алкопритон» около центрального рынка

Рязанцы пожаловались на «алкопритон» около центрального рынка. Соответствующее сообщение опубликовали в «Типичной Рязани» во «Вконтакте» 8 марта.

Автор обращается к мэрии с просьбой прикрыть кафе на улице Пролетарской, так как его пьяные посетители часто заходят в соседний магазин «Дикси».

"С детьми страшно заходить в магазин Дикси. Регулярно по вечерам туда заходит пьянь которая сидит в так называемом «кафе» и начинает буянить. На днях была свидетельницей, как один из них просто прилег в магазине спать. Как долго будет продолжаться это безобразие, прям у вас под носом! Куда вы смотрите?", — заявил анонимный автор.