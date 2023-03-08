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Рогов назвал факторы, при которых Украина перейдет в наступление

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал факторы, при которых Украина перейдет в наступление. Об этом пишет «МК».

Рогов обратил внимание, что началу наступления ВСУ на Запорожскую область предшествует три фактора: необходимость собрать у границ России более 40 тысяч военных, стянуть весомое число боевой техники, а также дождаться появления листвы на деревьях в лесопарках. Последний фактор, по его словам, даст возможность противнику перемещаться и прятать людей и технику.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ создают ударную группировку для наступления на Запорожскую область, чтобы выйти к Азовскому морю. Отмечается, что это может произойти в конце марта — начале апреля.