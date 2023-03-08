Reuters увидел подрыв «господства доллара» из-за санкций против России

По данным агентства Reuters, Запад беспокоят нефтяные сделки России и Индии, поскольку это стало подрывать многолетнее господства доллара. Об этом сообщает МК.

В издании говорится, что после введения западом потолка цен на нефть и России, Индия стала закупать российскую нефть, расплачиваясь рублями или дирхамами. При этом Москва стала главным поставщиком топлива в Индию.

Эксперты отметили, что за последние три месяца сумма сделок составила несколько сотен миллионов долларов. Это время совпадает с периодом введения эмбарго на морские поставки российской нефти и установлением на нее потолка цен.