Пригожину вновь пожаловались на нехватку боеприпасов у «вагнеровцев»

Евгению Пригожину вновь пожаловались на нехватку боеприпасов у «вагнеровцев». Соответствующий ролик с основателем ЧВК «Вагнер» и начальником артиллерии опубликовала 8 марта пресс-служба компании «Конкорд».

Военный сообщил, что они вынуждены уменьшить объем выполняемых задач при контрбатарейной борьбе из-за нехватки боеприпасов. По его словам, для «вагнеровцев» установлены лимиты.

«Лимит — это цена человеческой жизни. Выполняем задачу — сохраняем жизни людей. Или же нам придется сказать «ребят, извините, вы сегодня погибните, потому что у нас установлены лимиты, и мы вас поддержать ничем не можем», — заявил начальник артиллерии подразделения.

Пригожину рассказали, что «выкручиваться приходится» благодаря помощи смежных подразделений. По оценкам военных, увеличить объем боеприпасов необходимо в три раза.