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Погибшая в Саранске девушка пыталась писать предсмертную записку

Погибшая в Саранске девушка пыталась писать предсмертную записку. Об этом в среду, 8 марта, сообщает «Столица С» со ссылкой на знакомую скончавшейся.

По ее словам, компания отправилась в квартиру многоэтажки после посещения кафе. Погибшая во время домашней вечеринки пыталась что-то рисовать на тетрадном листе.

«И вдруг один из нас увидел, что она пишет что-то вроде „простите за все…“ Было похоже на предсмертную записку. Мы убедили девушку не делать глупостей», — рассказала собеседница издания.

Когда большая часть компании начала разъезжаться — девушка покончила с собой. Знакомы позвонили в скорую, которая констатировала смерть

Фото Инфо-РМ.