Минобороны сообщило об уничтожении почти 500 украинских военных за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении 485 украинских военных за сутки. Об этом в среду, 8 марта, на брифинге заявил официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на Купянском направлении войска РФ уничтожили до 60 украинских военных, на Донецком — свыше 180, на Южно-донецком и Запорожском — около 65. Отмечается, что на Красно-лиманском направлении ликвидировано до 160 людей ВСУ, а на Херсонском — более 50.

Кроме того, средства ПВО России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS, уничтожили пять беспилотников ВСУ.