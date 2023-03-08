Минобороны определило порядок зачисления в добровольцы

Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы. Соответствующий приказ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно документу, военкоматам советуют обращать внимание на служивших и имеющих военно-учетные специальности бойцов. Доброволец должен соответствовать требованиям к здоровью, также станут оценивать его психологическую пригодность, а также мотивацию для прихода в военный комиссариат.

Тому, кто заключил контракт, выдадут удостоверение россиянина, пребывающего в добровольческом подразделении. Доподготовка военных займет не менее 10 суток.

Опубликованный приказ также регулирует порядок пребывания в формированиях и исключения из добровольцев.