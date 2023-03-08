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Макгрегор: Байден должен пойти на перемирие, чтобы Россия не дошла до Польши

Дуглас Макгрегор заявил, что Джозеф Байден должен пойти на перемирие с Россией, чтобы та не дошла до Польши. Об этом экс-советник главы Пентагона сообщил в интервью журналисту Дэну Боллу, сообщают РИА Новости.

«Мы недооценили русских, и теперь сидим уставившись на происходящую катастрофу. Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена», — сказал Макгрегор.

По его словам, Запад вынужден признать, что совершил ошибку, и прийти к соглашению. Если этого не произойдет, то «русских ничто не остановит форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши».

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский признал поражение из-за Артемовска.