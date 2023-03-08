Глава Минобрнауки допустил сокращение срока обучения в магистратуре до года

Срок обучения в магистратуре планируют сократить до года. Об сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков 8 марта, пишет ТАСС.

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — сказал Фальков.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в свою очередь заявил, что обучение в вузах должно проходить по программам пяти- или шестилетнего специалитета.

«Задача следующая: фундаментальность, главное — наши достижения научные должны быть переданы в систему образования, и второе — специалитет. То есть это пяти-шестилетнее образование, которое по-настоящему знающих людей [готовит]", — отметил Садовничий, добавив, что всегда был противником Болонской системы образования.

Ранее сообщалось, что в России диплом бакалавра приравняют к диплому специалиста.