Экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский признал поражение из-за Артемовска

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «говорит всем», что проиграл и просит «выиграть войну». Об этом сообщают РИА Новости.

«Зеленский фактически говорит всем: «Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено», — заявил Макгрегор.

По его словам, президент Украины не последует советам своих генералов, которые требует вывода войск из Артемовска для обороны. Бывший советник главы отмечает, что потери украинской армии достигли уже 200 тысяч человек, из которых «лучшие солдаты» уже мертвы.