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Адвокат вновь предлагал залог, чтобы Логунова выпустили из СИЗО

Адвокат Александра Логунова вновь просил отпустить своего подзащитного под залог, несмотря на то, что ему предъявили обвинение в убийстве супруги. Об этом говорится на сайте Басманного суда.

Отмечается, что уголовные дела Александра Логунова объединили в одно. 22 декабря ему предъявили обвинение в окончательной редакции по части 1 статьи 105 (Убийство) и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети).

По словам гособвинителя, предварительное следствие уже завершилось, обвиняемый и его защитник начали знакомится с материалами уголовного дела, которые составляют 50 томов. Продление ареста до 15 апреля мотивировали необходимостью проведения экспертиз.

«По делу необходимо завершить производство почерковедческой, судебно-медицинской ситуационной и амбулаторной комплексной психолого-сексолого-психиатрической судебных экспертиз, предъявить Логунову новое обвинение, выполнить иные следственные и процессуальные действия», — говорится в постановлении о продлении меры пресечения.

Прокурор поддержал это требование, отметив, что Логунов на свободе «может скрыться от органов следствия и суда, иным путем воспрепятствовать объективному, всестороннему расследованию уголовного дела».

Защитник Логунова в свою очередь требовал отпустить подсудимого под залог. В итоге суд поддержал решение о продлении ареста. Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала в июле 2021 года. В октябре 2022 года ее тело обнаружили в Спасском районе. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — Александра. До апреля 2023 года он будет находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Логунов пишет теще письма из следственного изолятора.