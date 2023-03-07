В Уфе мужчина избил подростка за лай собаки

В Уфе мужчина избил подростка за лай собаки. Видео с моментом драки опубликовал Mash Вatash.

16-летний подросток ехал в лифе со своим джек-рассел-терьером. Вместе с ним в него зашел 37-летний мужчина с ребенком. На 11 этаже собака залаяла, мужчина испугался и начал избивать подростка, затем вытащил его в подъезд, поставил на колени и снова ударил.

Родители пострадавшего вызвали полицию и скорую. Юноша получил сотрясение мозга, контузию левого глаза и гематомы.

Возбуждено уголовное дело.