В Рыбном сотрудники полиции прикрыли наркопритон

В Рыбном задержали 47-летнего местного жителя, который устроил у себя дома наркопритон. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

В квартире застали четверых человек, которые находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейские провели осмотр жилища и забрали предметы, используемые для потребления синтетики.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Других троих мужчин привлекут к ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача.