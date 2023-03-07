В Ряжске полицейские дважды за сутки задержали нетрезвую женщину за рулем

3 и 4 марта в Ряжске сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Renault SR, за рулем которого была 34-летняя местная жительница. При общении полицейские заметили, что она пьяна. Пройти освидетельствование женщина отказалась.

В Ряжске полицейские дважды за сутки задержали нетрезвую женщину за рулем. О этом сообщили в издательстве «Пресса» .

В пятницу, 3 марта, примерно в 13.30 в Ряжске сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Renault SR, за рулем которого была 34-летняя местная жительница. При общении полицейские заметили, что она пьяна. Пройти освидетельствование женщина отказалась. В итоге ее отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол.

В субботу, 4 марта, примерно в 15.55 полицейские снова остановили Renault SR, за рулем которого оказалась та же женщина. Ее поведение показалось сотрудникам ГИБДД странным, и ей снова предложили пройти освидетельствование. Жительница Ряжска вновь отказалась.

Ее так же отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол.