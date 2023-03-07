В рязанском правительстве рассказали, зачем оплачивают ремонтные работы в московском особняке

Рязанское правительство рассказало редакции РЗН. инфо, почему за счет региональных средств ищут подрядчика на проект капремонта здания культурного наследия в Москве.

Рязанское правительство рассказало редакции РЗН. инфо, почему за счет региональных средств ищут подрядчика на проект капремонта здания культурного наследия в Москве.

В правительстве Рязанской области сообщили, что представительство региона в Москве долгое время арендовало помещения в здании по адресу: г. Москва, Малый Толмачевский переулок, № 10, стр. 1.

«В целях экономии средств областного бюджета принято решение отказаться от платной аренды указанных помещений», — говорится в сообщении.

В региональном правительстве подчеркнули, что осенью 2022 года представительство области с департаментом городского имущества Москвы заключили договор безвозмездного пользования жилыми помещениями в «Городской усадьбе Ю.Т. Крестовниковой» в Москве.

Напомним, правительство рязанской области ищет подрядчика на проект капремонта усадьбы в Москве.