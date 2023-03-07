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В Рязанской области задержали подпольных оружейников

В Рязанской области задержали подпольных оружейников. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией изъяли более сотни единиц оружия у подпольных оружейников в 34 регионах страны, в том числе и в Рязанской области.

Всего изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена работа 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В частности, два пулемета, 14 автоматов, три пистолета-пулемета, 28 винтовок, карабинов и ружей (Joseph, «Вепрь», «Иж», Мосина, СКС, Mauser, Magtech), 65 пистолетов и револьверов, в том числе Beretta, Browning, Colt, Mauser, Walther, Smith&Wesson, два подствольных гранатомета, а также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната, 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 килограммов взрывчатых веществ, свыше 13 тысяч патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию и 11 единиц холодного оружия.