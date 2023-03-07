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В Рязанской области разыскивают 47-летнего мужчину

В Рязанской области разыскивают 47-летнего Андрея Лобанова. О поисках сообщает ПСО «Лиза Алерт».

С 12 января 2023 года его местонахождение неизвестно. По данным поисковиков, он может находиться в Ряжске.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, темно-коричневые высокие ботинки, черную с синими полосками вязаную шапку.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.