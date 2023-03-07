В Рязани задержали находящегося в федеральном розыске мужчину, когда он искал закладку с наркотиком

В Рязани полиция, находясь на патрулировании, задержала мужчину, который искал закладку с наркотиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники МВД, проезжая по Спортивному переулку, обратили внимание на мужчину, который «необычно себя вел». Он нашел небольшой предмет, спрятал его в карман и попытался скрыться, увидев полицию.

Во дворах оперативники остановили его и выяснили, что 29-летний рязанец в прошлом был судим за незаконное хранение наркотиков в значительном размере и был в федеральном розыске.

На место приехали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. У мужчины изъяли пакетик с производным N-метилэфедрона массой 0,54 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере»). Его арестовали.