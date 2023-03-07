В Рязани встретили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

Утром во вторник, 7 марта, в Рязани встретили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил сайт епархии.

Отмечается, что Рязань не впервые встречает святыню — пояс привозили в город в ноябре 2019 года.

На время пребывания частиц в соборе Рождества Христова будут находиться волонтеры, которые расскажут прихожанам о самой святыне и о Богородице.

В Рязани поклониться святыне можно до 11 марта. Ежедневно перед ней будут совершаться молебны с чтением канона Пресвятой Богородице в 12, 14 и 16 часов дня.