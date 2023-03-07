В Рязани планируют вырубку аварийных деревьев за шесть миллионов

Рязанская дирекция благоустройства ищет подрядчика по валке аварийных деревьев за 6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила 5 млн 999 тысяч 995 рублей. Подрядчик должен провести валку аварийных деревьев, кроме тополей, без корчевки пня, и в течение трех дней вывезти их. Валку деревьев планируется произвести в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Ранее дирекция благоустройства города выделила 1,5 млн рублей на спил аварийных деревьев и выкорчевку пней на десяти улицах Рязани.