В Рязани планируют переименовать Безбожные улицы

В Рязани прошло заседание топонимической комиссии по смене названий улиц 1-я и 2-я Безбожные. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Процесс смены названий улиц решили ускорить.

«Мы обсуждаем несколько вариантов, — рассказал председатель топонимической комиссии Николай Булычев. — Первый — присвоить домам новые адреса по уже существующим улицам Вокзальная и Первомайский проспект. Второй — переименовать Безбожные в 1-й Вокзальный и 2-й Вокзальный проезды».

Члены комиссии посчитали интересным предложение краеведа Игоря Канаева, который отметил, что до революции район носил название Троицкая слобода, и объяснил, что логично было бы закрепить название в имени улиц.

«Их можно было бы назвать Троицкими или Слободскими», — предложил Канаев.

Варианты рассмотрят депутаты гордумы.