В Рязани ДК «Птицеводов» отремонтируют за 418,7 миллиона

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Рязанский дворец культуры и искусства «Птицеводов» в Московском районе отремонтируют за 418,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

ДК выделил 418 миллионов 793 тысячи 635 рублей. Подрядчик проведет демонтажные работы, установит новые двери, окна, восстановит витражи, остекленные перегородки-витражи, проведет капремонт крыши, фасада, входов, крыльца, перегородок, полов и инженерной системы. А также отделает внутри потолки и стены, установит видеонаблюдение и топиарные фигуры, благоустроит и озеленит территорию вокруг здания.

Капремонт здания планируется провести в два этапа: с момента заключения контракта до 20 ноября 2023 года и с 1 февраля по 20 ноября 2024 года.

Напомним, в начале 2020 года для ремонта ДК «Птицеводов» начали искать инвестора. В середине того же года здание выставили на продажу. К концу 2020 дворец культуры и искусства вернули в собственность области.