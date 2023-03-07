В Москве у мужчины выманили 200 тысяч за то, что он обидел приехавшую к нему проститутку

В Москве у мужчины выманили 200 тысяч за то, что он обидел приехавшую к нему проститутку. Об этом во вторник, 7 марта, пишет Life.

43-летний москвич выпивал дома с приятелем, пока его жена уехала по делам. Друзья решили заказать девушку по вызову. Мужчины нашли в Интернете сайт и выбрали понравившуюся им анкету. Но когда девушка подъехала, приятели спустились вниз, посмотрели на ночную бабочку и сказали, что она «не прошла фейсконтроль».

Через пару дней москвичу позвонил неизвестный и сообщил, что из-за его звонка на сайте интим-услуг произошёл сбой: шесть анкет девушек отключились и теперь они не могут работать.

За каждую анкету девушек неизвестный потребовал по 24,5 тысяч рублей. В случае отказа мужчине пригрозили рассказать все жене. Москвич занял у знакомых 196 тысяч и перевёл шантажистам, тогда с него потребовали ещё 104 тысячи.

Мужчина понял, что его обманывают и обратился в полицию.