В «Фотодоме» откроется отчетная выставка Союза фотохудожников России

В четверг, 9 марта, в 15:00 в МВЦ имени Е.Н. Каширина «Фотодом» откроется тридцать вторая отчетной выставка Союза фотохудожников России. Об этом сообщили организаторы.

Тринадцать авторов представляют свои работы, созданные в 2022 году. Отмечается, что в общую экспозицию вошли более 60 черно-белых и цветных снимков: пейзажи, натюрморты, портреты.

В качестве приглашенного гостя впервые в отчетной выставке организации примет участие член фотоклуба «Рязань» Алексей Епишкин.

Выставка будет открыта в «Фотодоме» (улица Почтовая, дом № 58) до 1 апреля.

Вход свободный, 18+.