В центре Рязани произошло ДТП с пострадавшими

В центре Рязани произошло ДТП с участием трех автомобилей. Вечером во вторник, 7 марта, на перекрестке улицы Есенина и улицы Горького столкнулись два легковых автомобиля и автобус ПАЗ. Фото аварии поделились очевидцы в соцсетях.

Они рассказали корреспонденту РЗН. инфо, что на месте работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Также они сообщили детали ДТП. Удар был сильным: больше всего досталось автомобилю марки Chevrolet. От столкновения с автобусом ПАЗ машина получила сильные повреждения кузова.

Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.

Напомним, ранее региональная Госавтоинспекция выпустила обращение к водителям

Фото Юрия Харитонова