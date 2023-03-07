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В центре Рязани произошло ДТП с пострадавшими

В центре Рязани произошло ДТП с участием трех автомобилей. Вечером во вторник, 7 марта, на перекрестке улицы Есенина и улицы Горького столкнулись два легковых автомобиля и автобус ПАЗ. Фото аварии поделились очевидцы в соцсетях.

Они рассказали корреспонденту РЗН. инфо, что на месте работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Также они сообщили детали ДТП. Удар был сильным: больше всего досталось автомобилю марки Chevrolet. От столкновения с автобусом ПАЗ машина получила сильные повреждения кузова.

Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.

Напомним, ранее региональная Госавтоинспекция выпустила обращение к водителям

Фото Юрия Харитонова