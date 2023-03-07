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В Брянской области потушили пожар площадью 1600 квадратных метров

В Брянской области потушили пожар площадью 1600 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

В поселке Новые Дарковичи в Брянской области загорелось здание, в котором находятся дом отдыха, баня, кафе и аптека. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. К 23:57 мск открытое горение на площади было ликвидировано. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 20:58, лишь к полуночи открытое горение удалось ликвидировать. В тушении пожара принимали участие 80 человек и 30 единиц техники.

В местной прокуратуре назвали предварительной причиной пожара — короткое замыкание в электощитовой в кафе.