Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за непогоды

В связи со снегопадом и ухудшением видимости на дорогах в ГИБДД попросили водителей быть осторожными.

Госавтоинспекция Рязанской области во вторник, 7 марта, обратилась к водителям из-за неблагоприятных погодных условий. В связи со снегопадом и ухудшением видимости на дорогах в ГИБДД попросили рязанцев быть осторожными и крайне аккуратными, управляя автомобилем.

В ведомстве напомнили, что следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию и скоростной режим. А также в обязательном порядке, в любое время суток, передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами и не забывать использовать противотуманные фары.

Напомним, ранее в регионального ГУ МЧС объявили метеопредупреждение.