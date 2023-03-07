РБК: система «Мир» запустит новые переводы по картам

Банки смогут запускать переводы по корпоративным картам «Мир». Об этом сообщает РБК.

«Платежная система „Мир“ обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами. Банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень „Мир“», — говорится в сообщении.

Теперь отправлять средства смогут юрлица и ИП с корпоративными картами «Мир». Деньги станут поступать через мобильный банк или личный кабинет. Сроки внедрения переводов в каждом банке могут отличаться.

Отметим, что подобные операции не проводятся после ухода Visa и Mastercard.