Путин поручил изучить вопрос о господдержке производителей лекарств

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств, чтобы предотвратить их дефицит. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает сайт Кремля.

Речь идет об организациях, «осуществляющих разработку, проведение клинических исследований, производство и вывод на рынок лекарственных средств, в целях предотвращения возникновения дефицита лекарственных средств в связи с рисками ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований».

Поручение необходимо исполнить до 1 апреля. Также до этой даты кабмину поручено принять меры по созданию запасов самых востребованных лекарств, в том числе и от ОРВИ.