Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас наши штурмовые отряды блокируют город, чтобы им помешать, украинские военные создали несколько группировок. Их главная цель — заблокировать „вагнеровцев“», — отметил Пригожин.

По его словам, группировки создали в Славянске (67-я бригада), Северске (81-я и 66-я бригады), Часове Яре и Константиновке. Пригожин призвал к слаженной работе всех российских подразделений для полной блокировки ВСУ.