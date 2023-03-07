Появилось видео пожара в главном управлении МВД по Москве

Появилось видео пожара в главном управлении МВД по Москве. Ролик опубликован в Telegram-канале РИАМО во вторник, 7 марта.

В столичном МЧС рассказали, что возгорание произошло в 4-х этажном здании, которое находится на реконструкции. Горели строительные материалы и отделка на площади 30 м². В момент возгорания в помещении находилось 5 человек, все они самостоятельно смогли покинуть здание. В 19:15 пожар был ликвидирован.

Напомним, очаг возгорания обнаружили во вторник, 7 марта, на втором этаже Главного управления МВД на Петровке 38, в центре Москвы.