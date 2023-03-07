Шойгу заявил, что потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40%

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем. Об этом передает РИА Новости .

«Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ», — заявил глава ведомства.

По словам Шойгу, потери ВСУ в феврале составили свыше 11 тысяч человек.

«Удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», — отметил он.

Он добавил, что выполнение задач в рамках специальной военной операции продолжится.