Под Рязанью произошло ДТП с пассажирским автобусом

Вечером в понедельник, 6 марта, в Рязанском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом. Об этом пишет ИД « Пресса ».

6 марта на 210 километре М5 недалеко от села Александрово Рязанского района столкнулись Volvo с полуприцепом и автобус. Мужчина 1962 года рождения за рулем Volvo с полуприцепом превысил скорость. Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел на обочину и врезался в автобус Mercedes, стоящий на обочине.

Пассажир автобуса получил травмы. Молодого человека госпитализировали в БСМП, он получил ушиб грудного отдела позвоночника.