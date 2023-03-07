Песков: Россия продолжит добиваться выполнения своих задач и достижения целей в ходе СВО

Россия продолжит добиваться выполнения своих задач и достижения целей в ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 марта, сообщает ТАСС.

«Продолжается специальная военная операция. Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет. И поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», — заявил он.