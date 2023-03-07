На участке региональной дороги в Рязанском районе частично перекроют движение транспорта

Перекрытие связано с ремонтными работами.

На участке региональной дороги в Рязанском районе частично перекроют движение транспорта. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

В деревне Мельгуново Рязанского района образовалась просадка асфальтобетонного покрытия. Поэтому на дороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань перекроют участок Секиотово — Мельгуново для ремонта.

Движение на указанном участке будет осуществляться по одной полосе. Допустимая скорость движения снижена до 40 километров в час.