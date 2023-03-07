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На участке региональной дороги в Рязанском районе частично перекроют движение транспорта
Перекрытие связано с ремонтными работами.

На участке региональной дороги в Рязанском районе частично перекроют движение транспорта. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

В деревне Мельгуново Рязанского района образовалась просадка асфальтобетонного покрытия. Поэтому на дороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань перекроют участок Секиотово — Мельгуново для ремонта.

Движение на указанном участке будет осуществляться по одной полосе. Допустимая скорость движения снижена до 40 километров в час.