На участке региональной дороги в Рязанском районе частично перекроют движение транспорта
Перекрытие связано с ремонтными работами.
На участке региональной дороги в Рязанском районе частично перекроют движение транспорта. Об этом во вторник, 7 марта,
В деревне Мельгуново Рязанского района образовалась просадка асфальтобетонного покрытия. Поэтому на дороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань перекроют участок Секиотово — Мельгуново для ремонта.
Движение на указанном участке будет осуществляться по одной полосе. Допустимая скорость движения снижена до 40 километров в час.