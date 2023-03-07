Медики не исключили ещё одну ампутацию у фигуриста Романа Костомарова

Его состояние оценивают как тяжелое.

Медики не исключили ещё одну ампутацию у фигуриста Романа Костомарова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи Коммунарки вывели фигуриста из искусственной комы в начале недели, однако пока его состояние оценивают как тяжелое. Спортсмен не до конца пришел в сознание и с трудом реагирует на самые простые задания, например, моргнуть.

Пока медики не могут остановить заражение — ткани рук и ног продолжают отмирать. Специалисты не исключают, что Костомарову потребуется ещё одна операция по ампутации.

Напомним, спортсмен находится в больнице уже два месяца. Первая информация о его госпитализации появилась 10 января