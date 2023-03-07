Командир ВСУ заявил об угрозе для других городов в случае оставления Артемовска

Командир подразделения украинской армии Денис Ярославский заявил об угрозе для других городов в случае оставления Артемовска (Бахмута). Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, города, которые находятся вблизи Артемовска, могут оказаться под ударом в случае отхода ВСУ из населенного пункта.

«Если сейчас украинские военные отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли… мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города», — отметил Ярославский.

По его словам, российские военные продолжат наступление после взятия Артемовска. Далее под угрозой окажутся Часов Яр, Краматорск и другие населенные пункты.