Из украинского плена вернули 90 российских военнослужащих
Из украинского плена вернули 90 российских военнослужащих после переговоров во вторник, 7 марта. Об этом со ссылкой на Минобороны России передает
Отмечается, что военнослужащим в плену грозила смертельная опасность.
В ведомстве добавили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в больницах Минобороны России.
В сообщении подчеркнули, что «всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».