Из украинского плена вернули 90 российских военнослужащих

Из украинского плена вернули 90 российских военнослужащих после переговоров во вторник, 7 марта. Об этом со ссылкой на Минобороны России передает РИА Новости .

Отмечается, что военнослужащим в плену грозила смертельная опасность.

В ведомстве добавили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в больницах Минобороны России.

В сообщении подчеркнули, что «всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».