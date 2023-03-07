Грант президента получил магистрант РГУ имени Сергея Есенина

Магистрант кафедры иностранных языков института истории, философии и политических наук РГУ имени Есенина Алексей Туарменский получил грант президента России. Об этом сообщил сайт вуза.

Отмечается, что Алексей Туарменский разработал стартап «Чатбот-репетитор», который нашел применение среди тех, кто изучает английский язык самостоятельно.

«Алексей успешно совмещает обучение в вузе с выполнением обязанностей научного сотрудника Рязанского музея путешественников, ведет обширную просветительскую работу, с большим увлечением занимается филателией. Представленные дипломы и благодарности говорят о сотрудничестве Алексея Туарменского с Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького, Рязанской епархиальной библиотекой и централизованной библиотечной системой Рязани», — отметили в сообщении.