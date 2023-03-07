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ФСБ посетила сасовский завод «Саста» из-за подозрений в финансовых махинациях

ФСБ посетила сасовский завод «Саста» из-за подозрений в финансовых махинациях. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что на заводе не проходил обыск, а оперативное мероприятие — «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», которое инициировал заместитель начальника управления «П» Службы экономической беопасности (СЭБ) ФСБ генерал-майор Олег Хотюн.

Причиной проверки стала возможное хищение денег госкорпорации «Роскосмос». Речь идет о поставке 42 станков заводу «Красмаш» на сумму 1,3 млрд рублей.

«В ФСБ подозревают, что 14 из них, числящиеся по документам производства «Састы», на самом деле были изготовлены на Тайване, не соответствуют техническому заданию и проданы по завышенной стоимости. В связи с этим чекисты из Москвы при поддержке коллег из УФСБ по Рязанской области и навестили предприятие Дианы Калединой [руководитель Балтийской промышленной компании (БПК)]", — говорится в публикации издания.

Адвокаты Калединой заявили, что «управленческий блок предприятия вынужден был отказаться от исполнения функциональных задач, сотрудники деморализованы абсурдностью происходящего».

Они отмечают, что предпринимательница за последние четыре года вложила несколько миллиардов собственных денег для производства капитального ремонта зданий, обновления станочного парка, формирования запаса материалов и комплектующих.