Жителя Скопинского района подозревают в незаконном использовании документов для создания юридического лица
Жителя Скопинского района подозревают в незаконном использовании документов для создания юридического лица. Об это в понедельник, 6 марта,
По данным следствия, скопинец, за незначительное денежное вознаграждение, предоставил неизвестному свой паспорт для оформления документов и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице.
Став участником и формальным руководителем коммерческой организации, мужчина фактически не осуществляя управление ее деятельностью.
Оборот средств по счетам фирмы составил более 900 тысяч рублей.
Проводится расследование.