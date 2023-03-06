Жителя Скопинского района подозревают в незаконном использовании документов для создания юридического лица

Жителя Скопинского района подозревают в незаконном использовании документов для создания юридического лица. Об это в понедельник, 6 марта, сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, скопинец, за незначительное денежное вознаграждение, предоставил неизвестному свой паспорт для оформления документов и внесения о нем сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице.

Став участником и формальным руководителем коммерческой организации, мужчина фактически не осуществляя управление ее деятельностью.

Оборот средств по счетам фирмы составил более 900 тысяч рублей.

Проводится расследование.