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Выпавшая девушка из окна на улице Березовой просила соседей о помощи
Жители дома на улице Березовой рассказали корреспонденту РЗН. инфо, что выпавшая из окна девушка за несколько дней до гибели просила соседей о помощи.

Жители дома на улице Березовой рассказали корреспонденту РЗН. инфо, что выпавшая из окна девушка за несколько дней до гибели просила соседей о помощи.

По словам жителей, пара сняла квартиру в доме после нового года. С тех пор весь подъезд слышал скандалы сожителей.

«Она худенькая была и вся в синяках. Когда у мужчины спрашивали, почему он так себя ведет, он отвечал, что она девушка легкого поведения и много пьет», — рассказала жительница дома.

Рязанка отметила, что пара жила у нее за стенкой, поэтому она слышала ссоры чуть ли не ежедневно. А за несколько дней до своей гибели, погибшая перебралась на сторону ее балкона и стучала в окно.

«Я открыла окно и увидела, что она стоит возле самых перил. Все лицо было черного цвета от синяков. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Я ее остановила и она попросила вызвать полицию. Я ее успокоила, сказала вернуться. Подумала, что она опять поссорилась с сожителем и к тому моменту, как приедут полицейские, они уже помирятся, как и всегда», — пояснила женщина.

Еще один житель дома рассказал, что девушка часто пряталась по ночам в коридоре от своего сожителя. Перед ее гибелью, мужчина вытирал кровь в коридоре. Затем пара разговаривала на повышенных тонах, а потом послышались женские крики.

«Я не успел выйти из дома, как услышал звук падения. Сразу вызвал полицию и скорую, однако девушка не подавала признаков жизни», — заключил собеседник.

Соседи добавили, что у них в доме постоянно происходят ЧП, поэтому никто не удивляется крикам и даже дракам. «У нас были случаи, когда кого-то зарезали, а кого-то пытались. Много сомнительных личностей живет, так что мы привыкли», — заключила местная жительница.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, девушка выпала из окна седьмого этажа. Позже стала известна ее личность. Ее сожителя увезла полиция.